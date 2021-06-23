Çerkezköy TSO Haziran ayı Meclis Toplantısı yapıldı
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Çerkezköy TSO Haziran ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Çerkezköy TSO Haziran ayı Meclis Toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, haziran ayı meclis toplantısını Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan yönetiminde dijital platformda gerçekleştirdi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, haziran ayı meclis toplantısını Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan yönetiminde dijital platformda gerçekleştirdi.

Çevrim içi olarak gerçekleşen TSO Meclis Toplantısı'nda mayıs ayı gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanı görüşülerek ibra edildi. Toplantıda ayrıca pandemi sebebiyle 2020 yılında online olarak yapılan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın (ÇEF) yıl içerisinde fiziksel olarak gerçekleşmesine karar verildi. Toplantının bir diğer gündem maddesi olan Çerkezköy TSO, Çerkezköy Belediyesi ve Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcilerinin görüş ortaklığı çerçevesinde alınan karara uygun olarak ekmek gramajı 210 gramdan 230 grama çıkartılarak, azami fiyatı 2 TL olarak belirlendi.

Toplantının son gündem maddesi ise Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın üye sayısındaki artışla birlikte 12 olan meslek grubu sayısının 15'e çıkarılması oldu. Gündem maddelerinin Meclis üyeleri tarafından kabul edilmesi sonrasında toplantı dilek ve temenniler ile sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çerkezköy TSO Haziran ayı Meclis Toplantısı yapıldı - Haberler Ekonomi
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