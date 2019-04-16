Çerkezköy Tso Dış Ticaret İstihbaratında Örnek Oldu

Tekirdağ Çerkezköy TSO Dış Ticaret İstihbarat Uzmanı İlknur İnal, "Dış ticaret istihbaratı günümüzde giderek önem kazanıyor. Biz de bu hizmetimizle üye firmalarımızın hedef pazarlara ve hedef müşterilerine bu sistem sayesinde daha net bir şekilde ulaşmalarını sağlamaktayız" dedi.

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (OSB) Dış Ticaret Müdür Vekili Gözde Tolongüc ve Dış Ticaret İstihbarat Uzmanları Sibel Aytekin ve Sinem Ateş, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Dış Ticaret İstihbarat Uzmanı İlknur İnal'la görüştü.

Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi hakkında Antalya OSB heyetine bilgi veren Çerkezköy TSO Dış Ticaret İstihbarat Uzmanı İlknur İnal, "Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi; bölgemizde faaliyet gösteren, hiç ihracat yapmamış, ihracata yeni başlamış, ihracat faaliyeti kesintiye uğramış ve ihracat kapasitesini artırmak isteyen firmalara; ürünlerinin ihracatı için hedef olabilecek ülke ve müşterilere ulaşmada teknik destek sağlamak amacıyla; Odamızda faaliyete başladı. Dış ticaret istihbaratı günümüzde giderek önem kazanıyor. Biz de bu hizmetimizle üye firmalarımızın hedef pazarlara ve hedef müşterilerine bu sistem sayesinde daha net bir şekilde ulaşmalarını sağlamaktayız" dedi.

45 üyeye hizmet verildi

İnal, "Aralık ayından bu yana 45 üyemize hedef pazar bulma, hedef müşteri araştırması, ihale sorgulama ve rekabetçi ithalat hakkında dış ticaret çalışması yaptık. Ayrıca hedef müşteri listesi paylaştığımız üyelerimize Ticaret Bakanlığının yurt dışı pazar araştırma ziyaret desteğini kullanarak hedef pazarlara gitmeleri, hedef müşterileri ile görüşmeleri ve sıcak satış gerçekleştirmeleri konusunda destek oluyoruz. Firmalarımızın gerçekleştireceği ihracatın öncelikle bölgemize ve sonrasında ülkemize büyük katma değer sağlayacağının farkındayız. Bu sebeple dış ticaret çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Sizlere de bilgi paylaşımı açısından destek olmaya hazırız" ifadelerini kaydetti.

Çerkezköy TSO'ya teşekkür

Antalya OSB Heyeti Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'na verdiği bilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, bu bilgiler ışığında kendi OSB müdürlüklerine dış ticaret istihbarat merkezi kuracaklarını ve üyelerine hizmet vereceklerini söyledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA