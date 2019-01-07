Çerkezköy Tso'dan Kadın Üyelere Müjde

Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve Genç Girişimciler İcra Komitesi seçimleri 27 Şubat 2019 Çarşamba günü Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılacak.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Kadın üyelerimize söz verdiğimiz gibi 'Kadın Meclisi' için hazırladığımız ve TOBB'ne sunduğumuz yönerge doğrultusunda TOBB tarafından Kadın Girişimciler Kurulu ve İcra Komiteleri çalışma esaslarında değişiklikler yapılmıştır. Böylece kadın üyelerimize verdiğimiz sözü tutuyor ve 33 kişiden oluşacak 'Çerkezköy TSO Kadın Girişimciler Kurulu'nu kuruyoruz. Çerkezköy TSO üyesi gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü olan kadın üyelerimizi 'Kadın Girişimciler Kurulu' üyesi olmaya davet ediyoruz. 'Kadın Girişimciler Kurulu' ile 'Genç Girişimciler Kurulu' üyeliği başvuruları başlamış olup, başvurular 22 Ocak 2019 Salı günü saat 17.00'a kadar Odamıza şahsen yapılacaktır. Diğer bilgiler için Odamız web sitesini (www.cerkezkoytso.org.tr) ziyaret ediniz."

"Başvuruların son tarihi 22 Ocak 2019 Salı olup, seçmen listeleri ile seçim tarihi yeri ve saati 11 Şubat 2019 Pazartesi gününden itibaren Odamız hizmet binasında ve Odamız web sitesinde (www.cerkezkoytso.org.tr) yayınlanarak duyurulacaktır" denildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA