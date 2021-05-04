Çerkezköy TSO'dan erzak kolisi desteği
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Çerkezköy TSO'dan erzak kolisi desteği

Çerkezköy TSO'dan erzak kolisi desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ramazan erzak kolilerini ulaştırdı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ramazan erzak kolilerini ulaştırdı.

Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan erzak kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam ediyor. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, organ üyeleri aracılığıyla Çerkezköy, Saray ve Kapaklı ilçelerinde yine ÇTSO Organ Üyeleri tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi birçok aileye ramazan erzak kolilerini ulaştırdı.

"Ramazan ayı paylaşma ayıdır"

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva gıda yardımıyla ilgili yaptığı açıklamada; "Bizler için birlik, beraberlik ve paylaşmayı ifade eden Ramazan ayının önemini en yoğun şekilde hissediyor ve paylaşmanın verdiği mutluluğu her sene sürdürdüğümüz bu güzel gelenekle tüm ÇTSO olarak yaşıyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese en içten duygularımla teşekkür ediyor, tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını birlik, beraberlik ve en önemlisi sağlıkla geçirmesini temenni ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy TSO'dan erzak kolisi desteği
Çerkezköy TSO'dan erzak kolisi desteği
Çerkezköy TSO'dan erzak kolisi desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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