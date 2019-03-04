Çerkezköy Tso'dan Dış Ticaret Hizmeti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Uluslararası İlişkiler Uzmanı İlknur İnal, Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi (DTİM) hakkında bilgi verdi.

ÇTSO Uluslararası İlişkiler Uzmanı İlknur İnal Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi hakkında verdiği bilgilerde "Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi; bölgemizde faaliyet gösteren, hiç ihracat yapmamış, ihracata yeni başlamış, ihracat faaliyeti kesintiye uğramış ve ihracat kapasitesini artırmak isteyen firmalara; ürünlerinin ihracatı için hedef olabilecek ülke ve müşterilere ulaşmada teknik destek sağlamak amacıyla; Odamızda faaliyete başlamıştır" dedi.

İhracata giden yol 5 adımdan geçiyor

İnal, ÇTSO üyelerine verilen hizmetleri "Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, 'Hedef Pazar Araştırması Hizmeti'ile firmaların ürünlerini ihraç edebilecekleri ülkeleri belirlemede, 'Hedef Müşteri Araştırması Hizmeti' ile belirlenen hedef ülkelerinde faaliyet gösteren hedef müşterilerini belirlemede, 'Danışmanlık Hizmeti' ile firmaların hedef ülkeleri ile birlikte hedef müşterilerini belirlemede, 'Rekabetçi İthalat Hizmeti' ile ucuz, kaliteli, sürdürülebilir ithalat için firmaların potansiyel tedarikçilerini belirlemede, 'İhale Sorgulama Hizmeti' ile ise uluslararası kurum ve kuruluşların firmaların ürünlerine yönelik açmış oldukları ihaleleri tespit etmede teknik destek sağlamaktadır" şeklinde sıraladı.

Sıcak satış için destek oluyoruz

"Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de bu alanda üyelerimize hizmet vermekteyiz" sözlerini kaydeden İnal "Aralık ayından bu yana 30 üyemize hedef pazar bulma, hedef müşteri araştırması, ihale sorgulama ve rekabetçi ithalat hakkında dış ticaret çalışması yaptık. Ayrıca hedef müşteri listesi paylaştığımız üyelerimize Ticaret Bakanlığı'nın yurt dışı pazar araştırma ziyaret desteğini kullanarak hedef pazarlara gitmeleri, hedef müşterileri ile görüşmeleri ve sıcak satış gerçekleştirmeleri konusunda destek oluyoruz ve ihracat yapmak isteyen firmalarımızı Odamıza bekliyoruz" dedi.

Dış ticaret semineri düzenlenecek

"Bu konuda bilgilenmek isteyen üyelerimizi T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği koordinasyonunda, Odamız ev sahipliğinde 7 Mart 2019 Perşembe günü 14: 00 – 17: 00 saatleri arasında Odamız konferans salonunda düzenlenecek olan Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri'ne bekliyoruz" diyen İnal, "Dış ticaretini arttırmak ve dış ticaret konusunda devlet desteklerini öğrenmek isteyen tüm üyelerimiz seminere davetlidir. Kayıt için son gün 05.03.2019 Salı günü 17: 00 olup, katılım göstereceklerin 0282 726 8888 numaralı telefondan odamız ile iletişime geçmesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA