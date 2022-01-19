Çerkezköy TSO'da 2022 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Ocak ayı Meclis toplantısını Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan başkanlığında ÇTSO konferans salonunda gerçekleştirdi.

Yoklama ve saygı duruşu ile başlayan meclis toplantısında 2021 yılı aralık ayı gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanın ibrası görüşüldü. Gelir gider bütçesi ve mizan oy birliği ile ibra edildi.

Gelir-Gider bütçesi kabul edildi

Gündem maddeleri arasında yer alan 2021 yılı kesin mizan, gelir tablosu ve bilançosu görüşüldü. 2021 yılı gelir bütçesinin yüzde 161,70, gider bütçesinin yüzde 87,20 oranında gerçekleştiği görüldü. Meclis üyeleri tarafından değerlendirilen 2021 yılı kesin mizan, gelir tablosu ve bilançonun ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Stratejik plan sunuldu

Bir diğer gündem maddesi ise 2022-2025 Çerkezköy TSO Stratejik planının sunulması oldu. Kalite Sistem Yöneticisi Asude Çelen koordinasyonunda, 3 kişilik bir ekip tarafından hazırlanan ve yayınlanma aşamasına gelen 2022-2025 stratejik plan, Çerkezköy TSO Genel Sekreteri Hakan Gel tarafından Meclis üyelerine sunuldu. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının 2022 - 2025 yıllarına ait stratejik planı "yeni nesil uygulamaları hayata geçirmek", "güçlü üye ilişkileri kurmak" ve "projeleri ile bölgede öncü olmak" olarak belirlenen 3 amaç altında 12 hedef ve 45 faaliyet içeriyor.

Çerkezköy TSO iç yönergesi ve burs yönergesinde değişiklikler yapıldı

Çerkezköy TSO Meclis üyeleri tarafından görüşülen ve gündem maddeleri arasında yer alan Oda İç Yönergesi ile Karşılıksız Burs İç Yönergesinde değişen mevzuatlarla ilgili olarak yeni düzenlemeler yapılması maddesi oy birliği ile kabul edildi. Gerçekleşen Meclis toplantısı dilek ve temenniler ile sona erdi. - TEKİRDAĞ

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