Çerkezköy OSB'den hastanelere solunum cihazı desteği
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, (ÇOSB) Çerkezköy ve Kapaklı Devlet Hastanelerine 5 adet solunum cihazı bağışı yaptı.
01.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:46
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, (ÇOSB) Çerkezköy ve Kapaklı Devlet Hastanelerine 5 adet solunum cihazı bağışı yaptı.
ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, her konuda öncü ve örnek olmaya çalıştıklarını belirtti.
Koronavirüs ile mücadelede hastanelerin solunun cihazına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Sözdinler, "Çerkezköy ve Kapaklı devlet hastanelerimizin yoğun bakım ünitelerine solunum cihazı bağışı yaparak destekte bulunduk. Emeği geçen tüm yönetime teşekkür ediyorum." dedi.
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Kaynak: AA