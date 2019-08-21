Çerkezköy OSB'de doluluk oranı yüzde 93

21.08.2019 12:12

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, OSB'de doluluk oranının yüzde 93 olduğunu bildirdi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan organize sanayi bölgelerinden birine sahip olduklarını söyledi.

2017 yılında OSB'deki 28 firmanın ilk 1000 ihracatçı firma arasına girdiğini, 2018 yılında bu rakamın 31'e yükseldiğini belirten Sözdinler, "Toplam ihracatımız 3,6 milyar dolar civarında. OSB genelinde yüzde 93 doluluk oranı var ve 252 faal firmamız bulunuyor." dedi.

Bölgedeki tekstil fabrikalarının yoğunluğundan dolayı su tüketiminin fazla olduğunu anlatan Sözdinler, şöyle konuştu:

"Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nin en önemli projelerinden biri baraj projesi. Yer altı kaynaklarımız gün geçtikçe tükenmekte. Bölgemizde de yoğunlukla tekstil fabrikaları olduğu için su tüketimimiz çok fazla. Bunun için bölge olarak bir baraj projesi yaptık. Her şey hazır ve kamulaştırma ödemelerini yapıyoruz. Bu kamulaştırma çalışmaları bitince barajımızın temelini atacağız."

Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının önemine işaret eden Sözdinler, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hızlı tren projesine iki yıl içinde kavuşmuş olacağız. Bu proje Halkalı'dan başlayıp Kapıkule'ye kadara uzanıyor. Duraklarından ilki de Çerkezköy bölgesi. Bu çok sevindirici ve olumlu bir gelişme. Biz aynı zamanda Çerkezköy-Tekirdağ arasına demiryolu hattının yapılmasını istiyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi Tekirdağ'da çok güzel bir limanımız var. Sanayicilerimizin büyük bir kısmı bu limandan ihracatını gerçekleştiriyor. Eğer böyle bir demiryolu ağı yapılırsa Çerkezköy ve Türkiye ekonomisine büyük katkılar verebileceğine inanıyorum."

Sözdinler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 32 derslikli bir ortaokulu yeni eğitim öğretim yılına hazırladıklarını, firma olarak 8 derslikli ortaokulu da yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirmek istediklerini kaydetti.

Sözdinler, Kapaklı ilçesinde de kapalı spor salonu yaptırdıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA