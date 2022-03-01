Çerkezköy OSB Çevre Tesisleri Laboratuvarında 19 bin 79 analiz yapıldı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölge ( Osb ) Müdürlüğü Çevre Tesisleri Laboratuvarında geçen yıl 19 bin 79 analiz yapıldığı bildirildi.

Çerkezköy OSB'den yapılan açıklamada, endüstriyel atık suları olan bölge firmalarından belli periyodlarda kompozit numuneler alarak akredite laboratuvarında analizler yapıldığı belirtildi.

Laboratuvarın 1994 yılından itibaren konusunda uzman ve deneyimli personeli ile katılımcılara analiz hizmeti sunduğu aktarıldı.

Açıklamada, yapılan analizlerde uluslararası geçerli yöntemlerin uygulandığı laboratuvar, analiz hizmetlerinin güvenirliğinin sağlanması ve performansının arttırılması amaçlarına yönelik çalıştığı aktarılarak şu ifadelere yer verildi:

"Laboratuvarımız 22 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Türk Akreditasyon Kurumu tarafından Akreditasyon Sertifikası ve Şubat 2011 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesine sahiptir. Numune alma, atık su ve atık analizleri ile ilgili 35 parametreden akredite olan laboratuvarımızda ihtiyaca göre yeni analiz metotlarının uygulanması ve kapsama alınması için çalışmalarımız devam etmektedir. Laboratuvarımıza 2021 yılı içerisinde 2 bin 273 tesisten ve 4 bin 378 katılımcılarımızdan olmak üzere 6 bin 651 numune gelmiş olup, bu numunelere toplamda 19 bin 79 analiz yapılmıştır."