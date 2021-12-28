Çerkezköy Kaymakamı Duru, engellilerle çiftetelli oynadı - Haberler
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Çerkezköy Kaymakamı Duru, engellilerle çiftetelli oynadı

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Çerkezköy Şubesinde düzenlenen yılbaşı eğlencesinde, engellilerle müzik eşliğinde oynayarak güzel zaman geçirmelerini sağladı.

Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Çerkezköy Şubesinde düzenlenen yılbaşı eğlencesinde, engellilerle müzik eşliğinde oynayarak güzel zaman geçirmelerini sağladı.

Duru, "Devlet-Millet Kaynaşması" adını verdiği proje çerçevesinde siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve ilçe sakinlerini ziyaret etti.

Bu çerçevede TSD Çerkezköy Şubesinde düzenlenen yılbaşı eğlencesine katılan Duru, burada müzik eşliğinde engellilerle çiftetelli oynadı, onlarla yakından ilgilendi.

Duru, yılbaşı pastasını dernek üyeleri ile kesti ve Çerkezköy Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çerkezköy Kaymakamı Duru, engellilerle çiftetelli oynadı

Çerkezköy Kaymakamı Duru, engellilerle çiftetelli oynadı

Çerkezköy Kaymakamı Duru, engellilerle çiftetelli oynadı

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri

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