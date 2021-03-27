Çerkezköy Kaymakamı Abban hakkında soruşturma açıldı

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban hakkında, bir işletmede işlem yaparken vatandaşla girdiği diyalog nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban hakkında, bir işletmede işlem yaparken vatandaşla girdiği diyalog nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Yardımcısı İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı olarak kamu düzeninin tesisi amacıyla yürüttüğümüz birçok önemli görevin yanı sıra salgın hastalıkla mücadele sürecinde salgın yayılımını önlemek için başta denetim faaliyetleri olmak üzere sahada etkin bir şekilde görev icra edilmektedir. Korovirüs salgınına dair denetim faaliyetleri vali ve kaymakamların koordinesinde ve bizzat iştiraki ile başarı ile sürdürülmekle birlikte zaman zaman sürecin getirdiği olumsuz davranışlara da üzülerek şahit olunmaktadır. Bu kapsamda, Covid- 19 salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı davrandığı açıkça belli olan bir iş yerine görevinin gereği olarak müdahale ederken tasvip etmediğimiz bir diyaloğa giren kaymakamımız hakkında ilgili birimlerce gerekli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, koronavirüs denetimi yaparken, dışarıdan gördüğü işletmenin Covid- 19 tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle işlem yapılmasını istemiş ve bu sırada sandalyede oturan vatandaşla girdiği diyalogda "İndir şu arka ayağını" ifadesini kullanmıştı. Abban'ın kameraya yansıyan sözleri tepkilere neden oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı