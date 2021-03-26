Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattı çalışmalarında yüzde 32 oranında ilerleme sağlandı

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi"nin yapımı süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalarda yüzde 32 oranında ilerleme kaydedildi.

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi"nin yapımı süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalarda yüzde 32 oranında ilerleme kaydedildi.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Haziran 2019'da yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattında çalışmalar devam ediyor.

Projede yüzde 32 oranında fiziki ilerleme sağlanırken, altyapı işlerinde de yüzde 50 civarında ilerleme kaydedildi.

530 milyon avroluk proje, 275 milyon avroluk bölümünün Avrupa Birliği hibe fonlarından sağlanacak olması dolayısıyla en büyük hibe projesi olma özelliğini taşıyor.

153 kilometre uzunluğunda çift hatlı, 200 kilometre hıza uygun sinyalli ve elektrifikasyonlu olarak inşa edilecek hatta yük ve yolcu trenleri çalışabilecek. Proje kapsamında 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadüğün yapım çalışmaları devam ediyor.

Son olarak D-550 Havsa-Uzunköprü kara yolunun Kuzucu köyü mevkisinde demir yolu köprüsü kurulum çalışmalarını yürüten ekipler, tünel, menfez ve diğer köprülerin yapım işlerini de eş zamanlı sürdürüyor.

Projede 2 bin 862 kişi istihdam edilirken, ilerleyen günlerde çalışan sayısının 3 bin 500-4 bine ulaşması planlanıyor.

Yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate düşecek

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı hızlı tren ağına bağlayacak projeyle Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek. Mevcut hat kapasitesi de 4 kat artacak.

Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule hattında taşınan yükün yıllık 1,53 milyon tondan 9,6 milyon tona ulaşması, yolcu sayısının da yıllık ortalama 600 binden 3,4 milyona çıkması hedefleniyor.

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın diğer kesimi olan 76 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Çerkezköy için de ihale hazırlıklarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından devam ediliyor.

Toplam uzunluğu 229 kilometre olan Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı tamamlandığında Türkiye ve Trans Avrupa ağları yüksek standartta birbirine bağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı