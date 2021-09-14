ÇERKEZKÖY İLÇESİ TEVFİK FİKRET CADDESİ'NDE BSK SICAK ASFALT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Haberler
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ÇERKEZKÖY İLÇESİ TEVFİK FİKRET CADDESİ'NDE BSK SICAK ASFALT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

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ÇERKEZKÖY İLÇESİ TEVFİK FİKRET CADDESİ'NDE BSK SICAK ASFALT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Çerkezköy ilçesine bağlı Tevfik Fikret Caddesi'nde BSK sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışma çerçevesinde Tevfik Fikret Caddesi'nde toplamda 650 ton sıcak asfalt serimi uygulandı. 600 metre uzunluğa 8 metre genişliğe sahip olan yol, ekiplerin çalışmaları sonucunda kısa zamanda bitirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Başkan Kadir Albayrak: "Yol Çalışmalarına Büyük Önem Veriyoruz"

İl genelinde yol çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Albayrak, "Büyükşehir Belediyesi olarak yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarına devam ediyor. Çerkezköy ilçemizin Tevfik Fikret Caddesi'nde yapımını tamamladığımız yolun vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Haber: ÇERKEZKÖY İLÇESİ TEVFİK FİKRET CADDESİ'NDE BSK SICAK ASFALT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Haberler
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