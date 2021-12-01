ÇERKEZKÖY İLÇESİ PLANLI SU KESİNTİSİ

ÇORLU, TEKİRDAĞ (Habermetre) - İZSU ( İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) teknik heyeti bir takım teknik inceleme ve bilgi paylaşımında bulunmak üzere TESKİ Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. Heyet, teknik daire başkanlıklarının sunumu ve bilgi paylaşımının ardından, Marmaraereğlisi Yeniçiftlik İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Çorlu-Ergene İleri Bi

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet