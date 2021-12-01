ÇERKEZKÖY İLÇESİ PLANLI SU KESİNTİSİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇERKEZKÖY İLÇESİ PLANLI SU KESİNTİSİ

Habermetre - Haberler | Toplum
ÇERKEZKÖY İLÇESİ PLANLI SU KESİNTİSİ

İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) teknik heyeti bir takım teknik inceleme ve bilgi paylaşımında bulunmak üzere TESKİ Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (Habermetre) - İZSU ( İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) teknik heyeti bir takım teknik inceleme ve bilgi paylaşımında bulunmak üzere TESKİ Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. Heyet, teknik daire başkanlıklarının sunumu ve bilgi paylaşımının ardından, Marmaraereğlisi Yeniçiftlik İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Çorlu-Ergene İleri Bi

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title