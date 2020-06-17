Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi sanal ortamda sergi açtı
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Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi sanal ortamda sergi açtı

Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi, koronavirüs nedeniyle bu yıl sanal ortamda açıldı.

Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi sanal ortamda sergi açtı
17.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:30

Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi, koronavirüs nedeniyle bu yıl sanal ortamda açıldı.

Merkez Müdürü Necmi Akman, yaptığı açıklamada, her eğitim yılı sonunda kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünlerini sergilediklerini söyledi.

Serginin bu yıl koronavirüs nedeniyle sanal ortamda açıldığını belirten Akman, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle tamamlanamayan kurslarımızın öğrencileri, gerek uzaktan eğitim gerekse kurslar açıkken aldıkları dersler sonucunda hazırladıkları eserleri, kurumumuz içinde sergi düzeninde hazırlayarak 360 derece panoramik çekimleri yapıldıktan sonra sanatseverlerin ve halkımızın beğenisine sunduk. Sanal sergimize katkı sağlayan Halk Eğitim Merkezimizin öğretmen ve kursiyerlerine teşekkür ediyor, halkımızı sanal sergimize davet ediyoruz."

Vatandaşlar sergiyi 360 derece panoramik olarak http://cerkezkoyhem.meb.k12.tr/ adresinden gezebilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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