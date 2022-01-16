Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na Erkan Zümbül seçildi

Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Çerkezköy Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen genel kurulda, 22 yıldır başkanlık görevini sürdüren ve mavi liste ile seçime katılan mevcut başkan Ali Bozdağ ile, beyaz liste adayı ilçe esnaflarından Erkan Zümbül yarıştı.

Yapılan seçim sonunda Bozdağ 543, Zümbül ise 880 oy aldı.

Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına seçilen Zümbül, sonuçların hayırlı olmasını dileyerek, tebrikleri kabul etti.