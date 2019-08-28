Çerkezköy Endüstriyel Fuarı Eylül'de kapılarını açıyor

28.08.2019 17:24

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde 25-28 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı 2019, bölgenin lokomotif firmalarına ev sahipliği yapacak.



İlki 2017 yılında gerçekleştirilen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, bu yıl kapılarını 3. kez açacak. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde, 25-28 Eylül 2019 tarihleri arasında Çerkezköy Kapalı Pazar Yerinde gerçekleştirilecek olan Fuar ile bölgede bulunan küçük ve ortak ölçekli KOBİ'lerin, büyük ölçekli firmalar ile iş birliği içerisinde olmaları ve büyük firmaların bölgede bulunan yan sanayi sektörlerini tanımaları, böylelikle bölgesel tedarik zincirinin oluşması amaçlanıyor. Bu yıl, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Yurtiçi Fuar Takvimi'nde yer alan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yenilikle adını ulusal arenada en çok tercih edilen fuarların arasına yazdırmış oldu. Her yıl artan bir ivme kazanan bölgenin ilk ve tek Endüstriyel Fuarı, bu yıl bölgenin lokomotif firmalarını da bünyesine kattı. BSH, Arçelik, HEMA, İnan Makine, Yılmaz Redüktör/ELK Motor, Star Hidropar/Ekinplas gibi hem bölgede hem de ülkede katma değer oluşturan büyük ölçekli firmaların, orta ve küçük ölçekli firmalarla buluşacağı Fuar, İstanbul Üniversitesi Tedarik Zinciri Yönetimi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Erdal ile Satın Alma ve Tedarik Yönetimi Meslek Odası (TUSMOD) Başkanı Gürkan Hüryılmaz sunumları ile bölge satın alma yönetici ve uzmanlarının da ilgi odağı olacak.



"Fuarımıza herkesi bekliyoruz "



Çerkezköy Endüstriyel Fuarı hakkında bir açıklama yapan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, "Oda olarak amacımız üyelerimize fayda sağlayacak çalışmalar yapmak ve bölgemize değer katmak. Bunların yanında yerelden yükselen gücümüzle ulusal çapta söz sahibi olmak da en büyük hedefimiz. Firmalarımızın gerek üretim, gerek istihdam alanındaki gayreti, bu amaçlarımıza ulaşmakta bizlere güç vermekte. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, işte bu ortak gayretin mükafatıdır. 2017'den bu yana personelimizle, üyemizle, kurumlarımızla el ele vererek gerçekleştirdiğimiz Endüstriyel Fuarımız, bu yıl yeniden kapılarını açıyor. 25-28 Eylül 2019 tarihleri arasında bölgemizin değerli kurumlarından Trakya Kalkınma Ajansı iş birliği ile düzenleyeceğimiz fuarımız, yine fark oluşturacak. Dünyanın dört bir yanına ihracat yapan yıldız firmalarımız, orta ve küçük ölçekli KOBİ'lerimize ulaşmanın en kolay yolu olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarımıza herkesi bekliyoruz" dedi.



"Bölge sanayisinin gelişimine katkı sunacağız"



Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Bölge endüstrisinin kapasitesini artıracak, ticaretini ve ihracatını geliştirecek fuarlara katılım sağlanması ve kimi zaman bu fuarların bölgemizde düzenlenmesi amacıyla Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamız ile birlikte organize ettiğimiz Çerkezköy Endüstriyel Fuarını daha geniş bir kitleyle daha da büyümüş bir şekilde bu yıl tekrar gerçekleştireceğiz" sözlerini kaydettiği açıklamasına şöyle devam etti: "Bildiğiniz üzere Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Kapaklı ilçeleri, coğrafi konumu sebebiyle de Avrupa Birliği ve İstanbul pazarlarına yakınlığı ile başta tekstil olmak üzere elektrik-elektronik, metal gibi pek çok iş kolunu barındırıyor. Bu geniş yelpazede yer alan firmalarımızın bir araya gelerek sinerji yaratmaları ve bölge sanayinin gelişmesine katkıda bulunmaları en büyük temennimizdir. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın önümüzdeki yıllarda daha da gelişerek ulusal ve uluslararası düzeyde büyümesi dileklerimle katılım gösteren tüm firmalarımıza verimli bir fuar geçirmelerini diliyorum." - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA