Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl online gezilecek

Trakya'nın ilk ve tek endüstriyel fuarı olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı (ÇEF), bu yıl online ortamda açıldı.

Trakya'nın ilk ve tek endüstriyel fuarı olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı (ÇEF), bu yıl online ortamda açıldı. Dördüncüsü düzenlenen fuarın açılışına TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da makam odasından katıldı. Fuarda açılan online stantlar, 3 gün boyunca 24 saat ziyarete açık olacak.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliği ile düzenlenen Online Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, online ortamda düzenlenen törenle başladı. Online açılışa; TBMM Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin Çerkezköy TSO Başkanı Süleyman Kozuva katıldı. Neslihan Maltepe'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından protokol açılış konuşmaları yaptı.

ŞENTOP: ONLİNE FUAR, AVANTAJ YARATACAK

TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop, konuşmasına, "Ben de Trakya'nın, Tekirdağ'ın evladı olarak bölgemizde, şehrimizde yapılan her çalışmayı son derece önemsiyorum. Yaptığınız faaliyetlerde yanınızda olmayı ve destek sunmayı görev kabul ediyorum." sözleri ile başladı. Şentop, "Online gerçekleştirilen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı için Ticaret ve Sanayi Odamızın başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin gösterdikleri gayretin başından beri yakın tanığıyım. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın açılışı vesilesiyle huzurunuzda bulunmaktan son derece bahtiyarım" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şentop, fuarla ilgili şunları söyledi:

"Açılışını yaptığımız bu fuar, Çerkezköy'ün bu konumunu daha da geliştirmek ve güçlendirmek, uluslararası alanda da ön plana çıkmasını sağlamak ve elbette fuarların ruhuna uygun olarak satıcı ve alıcıları bir araya getirmek için devletimiz ve girişimcilerimizin iş birliğinin bir eseri olarak karşımızdadır." sözlerini kaydetti. "Covid-19 virüsü ile salgının ortaya çıkması ve akabinde alınan tedbirler nedeniyle fuarın bu yıl online ve interaktif şekilde olması sizi umutsuzluğa sevk etmesin. Online fuar, ilk tecrübe olması açısından dezavantaj gibi görünse de kazandıracağı tecrübe açısından avantaj da yaratacaktır. Dijital iletişim zaman-mekan mevhumunu ortadan kaldırdı. Bir defa uzaktan erişim imkanı sunacak. Ürünleri ekrandan incelemek mümkün olacak. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde milyonlarca kişi katılabilecek. İletişim ve etkileşimi son derece kolaylaştırdı. Üstelik ticarette de önemli bir ağırlık kazandı."

"KOBİ'LERİMİZİN E-TİCARETE VE TEKNOLOJİK ALT YAPIYA YATIRIM YAPMASI TEŞVİK EDİLMELİ"

Şentop, "Gelecek yıllarda düzenleyicilerin, katılımcıların bu hususta daha büyük tecrübeye sahip olacaklarını ve edinecekleri tecrübe ışığında kendilerine yeni pencereler açacaklarını düşünüyorum. Zira geleceğin ekonomisinde e-ticaretin ve teknolojinin ağırlığının artacağı artık su götürmez bir gerçektir. KOBİ'lerimizin e-ticarete ve teknolojik alt yapıya yatırım yapması teşvik edilmeli ve hatta bu konuda bir takım yatırım teşvikleri verilmelidir. Bu konuda her zaman destekçiniz olacağım" dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop, online fuarın Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'na yeni ufuklar kazandıracağına inandığını da belirterek, "Hepimizi gururlandıran fuarın dördüncüsünü online olarak gerçekleştirmeleri sebebiyle odamızın başkanı Sayın Süleyman Kozuva ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Trakya Kalkınma Ajansımıza da hizmetleri ve destekleri sebebiyle teşekkür ediyorum. Ulaşılacak başarıda katkılarının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bu yıl online gerçekleştirilen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"ALICI İLE SATICIYI, ÜRETİCİ İLE TÜKETİCİYİ BİLGİSAYAR EKRANINDA BULUŞTURACAĞIZ"

2020 yılının zor ve sıkıntılı bir yıl olduğunu; beklenmedik bir anda salgının bütün dünyayı tehdit etmeye başladığını vurgulan Şentop, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Ama Türkiye için bu süreç tersine döndü. Tersine dönüşün sebebi de küçük ve orta ölçekli sanayimizin dinamizmi. Sanayicilerimiz ve iş adamlarımız zorluklar karşısında pes etmeyen kişiler. Koronavirüs salgını sürecinde de durmadılar. Salgın tehdidini geleceğe hazırlık için fırsat olarak gördüler. Açtığımız online fuar da bunun bir göstergesidir. Faydalı neticelerini yakın zamanda göreceğiz. Alıcı ile satıcıyı, üretici ile tüketiciyi bilgisayar ekranında buluşturacağız. Bu yıl edinilecek tecrübe gelecek yıllara ışık tutacak. Sonraki yıllarda da hem sahada hem online olabilir. Hatta süresi üç günle sınırlı tutulmayabilir. Böylece Çerkezköy'de üretilen ürünlerin Ticaret ve Sanayi Odamız tarafından hazırlanacak e-ticaret web sayfasından tanıtım ve satışı da yapılabilir."

VALİ YILDIRIM: FUARIMIZ İŞ AĞINI GENİŞLETME FIRSATI VERECEK

Tekirdağ Valisi Yıldırım da Covid-19 pandemisi sebebiyle fuarın online ortamda gerçekleştirildiğini belirtti. Sanayicilerin fuardan azami ölçüde istifade edeceğine inandığını ifade eden Yıldırım, "Fuarımız, katılımcı firmalara sektördeki yenilik ve gelişmeleri takip etme, iş alanındaki farklı firmalarla görüşme, olası iş fırsatları için yeni kişilerle tanışma ve iş ağını genişletme imkanı verecek. Katılımcılar, sektörel bilgilerini geliştirme, müşteri ilişkileri ağını güçlendirme ve marka bilinirliliğini güçlendirme fırsatı sağlayacak" dedi.

HİSARCIKLIOĞLU: ÇERKEZKÖY, ONLİNE FUARDA KENDİNDEN SÖZ ETTİRMEYİ SÜRDÜRDÜ

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden biri olan Çerkezköy'ün, küresel salgın musibetine rağmen, azim ve kararlılıkla çalışması ve üretmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çerkezköy'ün online fuarda en güzel ürünleri, üretimleri ortaya koyarak, kendinden söz ettirmeyi sürdürdüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, bu önemli fuarın, online ortama taşınarak, hayata geçirilmesinden dolayı Çerkezköy TSO Başkanı Süleyman Kozuva ve emeği geçenleri kutladı.

ŞAHİN: FAALİYETLERİMİZİ YENİ NORMALE UYDURDUK

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de konuşmasında, fuarın, yeni normal döneme ayak uydurularak gerçekleştirildiğini vurguladı. Fuarda katılımcıların ikili görüşmeler gerçekleştirerek, iş hacmini genişletebileceğini; bölgede daha etkin rol oynayabileceğini ifade eden Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek sağlıkta gerek dış ticaret ve hizmetlerin yönetilmesinde zamanın şartlarına hızlı uyum sağlıyoruz. Ayrıca dünyanın en hızlı ve etkin dijitalleşen ülkelerinden birisiyiz. Pandemi önlemleri nedeniyle tüm dünyada fiziksel fuarlar iptal edilmeye başlanıp, online fuarlar artınca, Cumhurbaşkanlığımız tarafından online fuar destek paketi açıklandı. Hükümetimiz uluslararası online fuarlara katılanlara ve fuar düzenleyenlere ciddi destekler veriyor. Söz konusu destekler hükümetimizin konuya verdiği önemi gösteriyor. Yeni kriz ve meydan okumalara ne kadar hızlı cevap verdiğimizi gösteriyor. Bizler bölgesel aktörler olarak bundan geri kalmadık. Devletimiz ve hükümetimiz nasıl bir yaklaşım sergilediyse, buna uyumlu bir hamle ile birçok faaliyetimizi yeni normale uydurduk. Fuarımızı dijitale aldık ve çok daha güçlü bir şekilde devam ettirdik."

KOZUVA: KOBİ'LERE VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ FİRMALARA KATKI SAĞLAYACAK

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva da online fuar için destek ve katkı sunan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın Trakya Bölgesi'nin ilk ve tek endüstriyel fuarı olduğunu anımsattı. Fuarın, 3 gün boyunca 24 saat bölgedeki KOBİ'lerin büyük ölçekli firmalar ile iş birliği içerisinde olmalarına önemli katkı sağlayacağını ifade eden Kozuva, "Büyük ölçekli firmalarımız için de bölgemizdeki yan sanayi sektörlerini tanımaları bakımından verimli bir ortam oluşacak. Fuarımızda; online platformda demir çelikten makineye, mekanikten inşaat ve yapı malzemelerine, sağlıktan tekstile, otomotivden plastik ve kimyaya, yazılımdan gıdaya kadar, hemen her sektörden çok sayıda firmamız katılım sağlamış stant açtı" diye konuştu.

Kozuva, fuar hakkında da şu bilgileri verdi:

"Ücretsiz gerçekleştirilen fuarımızda üç gün süreyle 10.00-17.00 saatleri arasında canlı oturumlar yapılacak. Bu oturumlarda, birbirinden değerli isimler, konuşmalar ve sunumlar yapacaktır. Katılımcılarımız online ortamda konuşmacılarımız hakkında bilgi sahibi olabilirler. Konuşmacılarımıza soru sorabilir, görüş alabilirler. Diğer katılımcılarla iletişime geçebilir, yeni firma ve kişi bulabilir, inşallah yeni iş bağlantıları kurabilirler. Bu amaçla birebir görüntülü toplantı yapabilirler."

Konuşmaların ardından fuarın açılışı online olarak gerçekleştirildi.

ONLİNE ÇEF'TE NELER VAR?

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliği ile düzenlenecek Online Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, 6-7-8 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenleniyor. Covid-19 pandemisi sebebiyle bu yıl online ortamda, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek fuarda, 10.00-17.00 saatleri arasında canlı oturumlar yapılacak. Oturumlarda, ekosistemin önemli isimleri konuşmalar ve sunumlar yapacak. Fuarda firmaların açacağı online stantlar da 3 gün boyunca 24 saat ziyarete açık olacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı