Çerkezköy'den İdlib'e 1 tır yardım gönderildi

21.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:38

Çerkezköy Kaymakamlığınca başlatılan yardım kampanyası kapsamında, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 1 tır yardım malzemesi gönderildi.

Çerkezköy Gençlik Merkezi önünde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Atilla Selami Abban, kampanyaya destek veren tüm hayırseverlere, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Abban, ihtiyaç duyulan bölgelere yardımların devam edeceğini dile getirdi.

Kadın Geliştirme Derneği Başkanı Zeynep Bozkurt da Suriye'de yaşayanlara hitaben yazdığı mektubu okudu.

Yardım tırı dualarla uğurlandı.

Kaynak: AA