Çerkezköy'den İdlib'e 1 tır yardım gönderildi
Haberler » Güncel » Çerkezköy'den İdlib'e 1 tır yardım gönderildi - Haber

Çerkezköy'den İdlib'e 1 tır yardım gönderildi

Çerkezköy Kaymakamlığınca başlatılan yardım kampanyası kapsamında, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 1 tır yardım malzemesi gönderildi.

21.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:38
Çerkezköy'den İdlib'e 1 tır yardım gönderildi

Kaymakamlığınca başlatılan yardım kampanyası kapsamında, 'nin kentindeki ihtiyaç sahiplerine 1 tır yardım malzemesi gönderildi.

Çerkezköy Gençlik Merkezi önünde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Atilla Selami Abban, kampanyaya destek veren tüm hayırseverlere, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Abban, ihtiyaç duyulan bölgelere yardımların devam edeceğini dile getirdi.

Kadın Geliştirme Derneği Başkanı Zeynep Bozkurt da Suriye'de yaşayanlara hitaben yazdığı mektubu okudu.

Yardım tırı dualarla uğurlandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler