Çerkezköy'deki "işaret dili kursu" ilgi görüyor
Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezince açılan işaret dili kursuna vatandaşlar ilgi gösteriyor.
Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezince açılan işaret dili kursuna vatandaşlar ilgi gösteriyor.
Çerkezköy Sakatlar Derneği binasında açılan kursa 30'dan fazla kişi katıldı.
Eğitmen Cemil Kor tarafından haftada 2 gün 18.00-20.00 saatleri arasında verilen kurs sayesinde işitme engelli vatandaşlarla daha rahat iletişim sağlanması amaçlanıyor.
Çerkezköy Sakatlar Derneği Başkanı Gülnur Kocaçınar da ücretsiz verilen eğitimlere herkesi davet etti.