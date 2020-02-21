Çerkezköy'deki "işaret dili kursu" ilgi görüyor
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Çerkezköy'deki "işaret dili kursu" ilgi görüyor

Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezince açılan işaret dili kursuna vatandaşlar ilgi gösteriyor.

21.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:46
Çerkezköy'deki

Halk Eğitimi Merkezince açılan işaret dili kursuna vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Çerkezköy Sakatlar Derneği binasında açılan kursa 30'dan fazla kişi katıldı.

Eğitmen Cemil Kor tarafından haftada 2 gün 18.00-20.00 saatleri arasında verilen kurs sayesinde işitme engelli vatandaşlarla daha rahat iletişim sağlanması amaçlanıyor.

Çerkezköy Sakatlar Derneği Başkanı Gülnur Kocaçınar da ücretsiz verilen eğitimlere herkesi davet etti.

Kaynak: AA
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