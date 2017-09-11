Çerkezköy'deki Bir Fabrikada Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada 7 işçi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Çerkezköy OSB'de bir fabrikada akşam molası veren işçilerden 7'si karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri ile Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



İşçilerin tedavileri devam ediyor.