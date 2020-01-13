Çerkezköy'deki Afgan cinayeti şüphelileri adliyede (2)
Haberler » Güncel » Çerkezköy'deki Afgan cinayeti şüphelileri adliyede (2) - Haber

Çerkezköy'deki Afgan cinayeti şüphelileri adliyede (2)

BİRİ TUTUKLANDIÇerkezköy'de Afganistan uyruklu Norulla'nın (27) öldürüldükten sonra araziye gömülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı.

13.01.2020 17:31 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:31
Çerkezköy'deki Afgan cinayeti şüphelileri adliyede (2)

BİRİ TUTUKLANDI

'de uyruklu Norulla'nın (27) öldürüldükten sonra araziye gömülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Norulla'yı öldürdüğü itiraf eden Hamidullah Kol tutuklanırken, H.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler