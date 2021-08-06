Çerkezköy'de üzerine telefon direği devrilen park halindeki otomobil zarar gördü

Çerkezköy ilçesinde telefon direği park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Çerkezköy ilçesinde telefon direği park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Bağlık Mahallesi Alageyik Sokak'ta Orhan Gürgöze'ye ait 06 CIF 91 plakalı park halindeki otomobilinin üzerine, telefon direği devrildi. Otomobilin arka camı kırılırken, tavan ve bagaj hasar gördü.

Gürültü üzerine cama çıkan Gürgöze, otomobilinin üzerine telefon direği devrildiğini, kabloların ise yola serildiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri kabloları kestikten sonra otomobilin üzerindeki direği kaldırdı.

Aynı sokakta, devrilen direğe kablolarla bağlı başka bir telefon direği ise kısmen yan yattı. İtfaiye ekipleri, başka bir olayın önüne geçmek için direği tedbir amaçlı kesti.

Gürgöze, gazetecilere, otomobilini park ettikten sonra evine çıktığını anlatarak, "Yaklaşık yarım saat sonra dışarıdan büyük bir gürültü geldi. Camdan baktığımda otomobilimin üzerine direk devrildiğini gördüm." dedi.

Polis ve itfaiye olayla ilgili tutanak tuttu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan