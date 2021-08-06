Çerkezköy'de üzerine telefon direği devrilen park halindeki otomobil zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çerkezköy'de üzerine telefon direği devrilen park halindeki otomobil zarar gördü

Çerkezköy'de üzerine telefon direği devrilen park halindeki otomobil zarar gördü
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Çerkezköy ilçesinde telefon direği park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Çerkezköy ilçesinde telefon direği park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Bağlık Mahallesi Alageyik Sokak'ta Orhan Gürgöze'ye ait 06 CIF 91 plakalı park halindeki otomobilinin üzerine, telefon direği devrildi. Otomobilin arka camı kırılırken, tavan ve bagaj hasar gördü.

Gürültü üzerine cama çıkan Gürgöze, otomobilinin üzerine telefon direği devrildiğini, kabloların ise yola serildiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri kabloları kestikten sonra otomobilin üzerindeki direği kaldırdı.

Aynı sokakta, devrilen direğe kablolarla bağlı başka bir telefon direği ise kısmen yan yattı. İtfaiye ekipleri, başka bir olayın önüne geçmek için direği tedbir amaçlı kesti.

Gürgöze, gazetecilere, otomobilini park ettikten sonra evine çıktığını anlatarak, "Yaklaşık yarım saat sonra dışarıdan büyük bir gürültü geldi. Camdan baktığımda otomobilimin üzerine direk devrildiğini gördüm." dedi.

Polis ve itfaiye olayla ilgili tutanak tuttu.

Çerkezköy'de üzerine telefon direği devrilen park halindeki otomobil zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

Isparta'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
Isparta'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
Balık tutma keyfi hastanede bitti! Çocuğun kaşına saplanan kancayı itfaiye görevlisi çıkardı
Balık tutma keyfi hastanede bitti! Çocuğun kaşına saplanan kancayı itfaiye görevlisi çıkardı
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Yusuf Güney Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Aytaç Kara Mete Gazoz Rıza Kayaalp Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çerkezköy'de üzerine telefon direği devrilen park halindeki otomobil zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.08.2021 11:12:32. #1.13#

title