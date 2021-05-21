Çerkezköy'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı
Çerkezköy ilçesinde bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Çerkezköy ilçesinde bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Polis ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde denetim esnasında şüpheli S.T'nin üzerinde arama yaptı.
Aramada 28 gram eroin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 760 lira bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel