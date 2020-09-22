Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
22.09.2020 11:55 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:58
Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gazi Osman Paşa Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde ve 3 şüphelinin üzerinde arama yaptı.
Aramada bir miktar uyuşturucu ile av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.U., O.A. ve T.K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan