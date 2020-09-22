Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
22.09.2020 11:55 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:58

Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gazi Osman Paşa Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde ve 3 şüphelinin üzerinde arama yaptı.

Aramada bir miktar uyuşturucu ile av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.U., O.A. ve T.K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Meral Akşener Erkan Kandemir Süleyman Soylu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Hanife Acun Ilıcalı Demet Akalın Meryem Uzerli
Spor Sörloth Erol Bulut Tamer Tuna Eddie Newton Mbaye Diagne
Daha Fazla Kaza Ateş Çocuk Adana
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 11:59:35. #1.14#
title