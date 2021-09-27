Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında, 6 gram bonzai, 66 uyuşturucu nitelikli sentetik hap ve 2 gram eroin ele geçirdi.
Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.