Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, 6 gram bonzai, 66 uyuşturucu nitelikli sentetik hap ve 2 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Vladimir Putin Abdullah Öcalan Mevlüt Çavuşoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Tarkan Tanem Sivar Amelia Hamlin Özge Özpirinçci
Spor Mesut Özil Salih Uçan Bülent Uygun Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 15:23:04. #1.17#