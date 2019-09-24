24.09.2019 18:34

Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonu 11 gözaltı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen 8 evde yaptığı aramada uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu satışını yaptığı yaptığı şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polis timlerinin de destek verdiği operasyonda 8 eve eş zamanlı baskın düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ile satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA