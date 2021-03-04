Çerkezköy'de trafik kazası: 1 yaralı
04.03.2021 23:25 | Son Güncelleme: 04.03.2021 23:28
Çerkezköy ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çerkezköy ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Tepecik yönetimindeki 34 HV 1013 plakalı hafif ticari araç, Namık Kemal Bulvarı'nda Cengiz Acar idaresindeki 34 JN 2985 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan Acar, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan