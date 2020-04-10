Çerkezköy'de "sosyal mesafe" kuralına uymayan 13 kişiye ceza Çerkezköy ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "sosyal mesafe" kuralına uymayan 13 kişiye ceza uygulandı.

Çerkezköy ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "sosyal mesafe" kuralına uymayan 13 kişiye ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde denetimlerde bulundu.

Ekipler, bir kıraathanenin eklenti kısmında bir araya gelen 8 kişiye "sosyal mesafe" kuralına uymadıkları, bir adresteki 5 kişiye de aynı kurala uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle idari ceza uyguladı.

İlçede koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA