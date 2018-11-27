Çerkezköy'de "Sosyal Medya Eğitimi" Programı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda Sosyal Medya Eğitimi programı düzenlendi.

Dijital Pazarlama Uzmanı Adem Örnek, programa konuşmacı olarak katıldı. Facebook ve Instagram üzerinden doğru reklam ve doğru strateji oluşturma hakkında bilgi veren Örnek, "Amacımız doğru reklam ve doğru strateji oluşturmak olmalı. Dünya geneline baktığımızda 47 milyon insan Facebook kullanıyor, Facebook globalde 1'inci sırada, Instagram ise 4'üncü sıradadır. Ortalama aynı olarak gözüküyor ama biz Instagram'ı daha çok kullanıyoruz" dedi.

Reklam türünü seçmeden önce ilk olarak pazarlama hedefinin belirlenmesi gerektiğini ifade eden Örnek, "Reklam modelleri kampanya amacına göre açılır. Reklam modelleri bu amaç ne ise onu yükseltecek ve maliyetini azaltacak şekilde yayın yapar. Örneğin video izlenmesi amacı ile açılmış reklam modeli en fazla video izlenmesini alacak şekilde yayınlanır. Facebook ve Instagram üzerinden reklam vermenin en önemli kuralı bilinirliliktir. Benim bir markam var ve bu markayı global ya da yerel bazda duyurmak istiyorum. Herkes tarafından tanınıp daha fazla kitleye ulaşmasını istiyorum. Bunu Marka Bilinirliği kısmından yapıyoruz" diye konuştu.

Örnek, "İlk olarak markam biliniyor mu, bunu sorgulamamız gerekiyor. Ardından ben kullanıcılarıma erişebiliyor muyum bunu bilmemiz gerekiyor. Değerlendirme kısmında benim videom ne kadar izleniyor, ziyaret sayısını arttırabildim mi, gönderimi öne çıkarabildim mi diye değerlendirme yapmamız gerekiyor. En son satın alma bölümüne geçiyoruz. Bilindik markalar hemen satın alma bölümüne geçebilir. Çünkü zaten onlar markalarını insanlara tanıtmıştır" dedi.

"Reklamlarda süre sıkıntısı var "

Örnek, konuşmasında Instagram ve Facebook üzerinden videolu reklam vermek hakkında da bilgi verdi. Facebook'a videolu bir reklam vermek istenildiğinde süre hakkında hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorken bu sürenin Instagram'da maksimum 59.59 saniyenin üstüne çıkılmadığını kaydeden Örnek, "Sayfada reklam vermek için Facebook'ta belli bir kitleye sahip olmak gerekmiyorken, Instagram'da ise 10 bin takipçi olması gerekmektedir. Eğer görsel üzerindeki yazınız yüzde 20'den fazlaysa bu reklam olarak çıkmıyor. Yani reklam verirken resimle birlikte yazı ve logo koymak isteseniz bunu kabul etmez" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ