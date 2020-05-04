Çerkezköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 58 kişiye 47 bin 558 lira ceza
04.05.2020 13:12 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:30
Çerkezköy ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 58 kişiye toplam 47 bin 558 lira ceza uygulandı.
Çerkezköy ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 58 kişiye toplam 47 bin 558 lira ceza uygulandı.
İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1-3 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Çerkezköy'de jandarma ve polis ekipleri denetimler gerçekleştirdi.
Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 58 kişiye toplam 47 bin 558 lira ceza yazıldı.
Kaynak: AA