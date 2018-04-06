Çerkezköy'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ekşi (41) ve Suat Aghayev (28), aralarında daha önceden husumet olan A.E'nin ilçeye bağlı Fevzi Paşa Mahallesi Derya Sokak'taki mobilya döşemecisi dükkanına gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

A.E, üzerinde bulunan tabanca ile Mehmet Ekşi ve Suat Aghayev'e ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Aghayev ile sağ bacağına 2 kurşun isabet eden Ekşi, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aghayev'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan A.E'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.