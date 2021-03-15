Çerkezköy'de sağlık çalışanları adına 2 bin 400 fidan dikildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sağlık çalışanları adına "Çerkezköy-Kapaklı sağlık çalışanları ormanı" oluşturuldu.

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Çerkezköy Sağlık Müdürü Olcay Palak, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan, ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler ve yönetim kurulu üyeleri ile iş adamlarının katılımıyla ÇOSB girişinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Sözdinler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminde insan hayatı için en önde mücadele eden sağlık çalışanlarına şükranlarını sunduklarını söyledi.

"Kendileri için ne yapılsa az kalır" diyen Sözdinler, toprakla buluşturdukları fidanların onlara bir şükran manasını taşımasını istediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan