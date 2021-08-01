ÇERKEZKÖY'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇERKEZKÖY'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHATekirdağ Çerkezköy'de otomobil alev alev yandı.

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Tekirdağ Çerkezköy'de otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Çerkezköy Kızılpınar Atatürk Caddesi'nde otomobilde çıktı. Adı öğrenilemeyen sürücü, seyir halindeyken motor kısmından alevlerin çıktığını gördü. Otomobili durduran sürücü, yangın tüpüyle müdahale etmesine rağmen sonuç alamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Çerkezköy İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobil yangını söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

ÇERKEZKÖY'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
ÇERKEZKÖY'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
ÇERKEZKÖY'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
ÇERKEZKÖY'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bu görüntüleri izlemeye yürek dayanmaz! İşte Marmaris'in yangından önceki ve sonraki hali
Bu görüntüleri izlemeye yürek dayanmaz! İşte Marmaris'in yangından önceki ve sonraki hali
KÖPEKLERİ EVİN ÖNÜNDEN AYRILMADI
KÖPEKLERİ EVİN ÖNÜNDEN AYRILMADI
Dünyanın ciğerleri yanıyor: 40'tan fazla ülkede ormanlar alev alev
Dünyanın ciğerleri yanıyor: 40'tan fazla ülkede ormanlar alev alev
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Gülşen Aleyna Tilki Oğulcan Engin Bülent Serttaş
Spor Muslera Mete Gazoz Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ÇERKEZKÖY'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 23:30:45. #1.16#

title