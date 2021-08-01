ÇERKEZKÖY'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHATekirdağ Çerkezköy'de otomobil alev alev yandı.
Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA
Tekirdağ Çerkezköy'de otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Çerkezköy Kızılpınar Atatürk Caddesi'nde otomobilde çıktı. Adı öğrenilemeyen sürücü, seyir halindeyken motor kısmından alevlerin çıktığını gördü. Otomobili durduran sürücü, yangın tüpüyle müdahale etmesine rağmen sonuç alamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Çerkezköy İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobil yangını söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı