Çerkezköy'de minik öğrenciler için "e-kütüphane" oluşturuldu
Çerkezköy ilçesinde bir anaokulu tarafından "e-kütüphane" oluşturuldu.
17.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:06
Çerkezköy ilçesinde bir anaokulu tarafından "e-kütüphane" oluşturuldu.
Azize Şahap Bozkurt Anaokulu, koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından çocuklara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda oluşturulan "e-kütüphane" ile minik öğrenciler PDF dosyası şeklinde görüntülenebilen kitaplardan faydalanabilecek.
Okul yönetimi kütüphaneye iki günde bir yeni kitap ekleyecek.
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Kaynak: AA