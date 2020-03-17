Çerkezköy'de minik öğrenciler için "e-kütüphane" oluşturuldu Çerkezköy ilçesinde bir anaokulu tarafından "e-kütüphane" oluşturuldu.

Çerkezköy ilçesinde bir anaokulu tarafından "e-kütüphane" oluşturuldu. Azize Şahap Bozkurt Anaokulu, koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından çocuklara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda oluşturulan "e-kütüphane" ile minik öğrenciler PDF dosyası şeklinde görüntülenebilen kitaplardan faydalanabilecek. Okul yönetimi kütüphaneye iki günde bir yeni kitap ekleyecek. Kaynak: AA