Çerkezköy'de gizlice evleri gözetleyen kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi
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Çerkezköy'de gizlice evleri gözetleyen kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde, bahçelerine girdiği evleri pencerelerinden gözetleyen bir kişi hem polisi hem de mahalleliyi alarma geçirdi.

Çerkezköy'de gizlice evleri gözetleyen kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi
06.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:19

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde, bahçelerine girdiği evleri pencerelerinden gözetleyen bir kişi hem polisi hem de mahalleliyi alarma geçirdi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kişinin akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Ergin A. olduğu ortaya çıktı. Polisin gözaltına aldığı Ergin A., savcılıkta serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Kuzgun Sokak'ta, kimliği belirsiz bir kişi, gece yarıları pencerelerinden evleri gözetledi.  Fark edildiği anda kaçarak, kayıplara karışan kimliği belirsiz kişi, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Vatandaşların şikayetleri üzerine harekete geçen Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Bu arada mahallenin gençleri de şahsı bulmak için ellerinde sopalarla mahallede arama yaptı.Polis, yaptığı çalışmada evleri gözetleyen kişinin akli dengesi yerinde olmayan ve ilçede metruk binalarda kalan Ergin A. olduğunu belirledi. Polisin gözaltına aldığı Ergin A., Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra savcılığa çıkarılan Ergin A., ifadesinde sokaklarda yaşadığını belirterek, "Ben Çerkezköy'ün her yerini gezerim. Kimseye bir zararım yok" dediği öğrenildi. Ergin A., savcılıktan serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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