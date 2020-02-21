Çerkezköy'de geçen yıl ihtiyaç sahiplerine 10 milyon 391 bin lira yardım yapıldı

21.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:53

Çerkezköy Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 2019'da ihtiyaç sahiplerine 10 milyon 391 bin lira yardım yapıldı.

Vakfın açıkladığı istatistiklere göre, ilçede geçen yıl şartlı eğitim, şartlı sağlık, diğer aile, gebelik, gıda, kömür, asker ailesi, tıbbi malzeme, eşi vefat etmiş kadın, engelli yakını aylığı, engelli aylığı, yaşlı aylığı, elektrik tüketim desteği, tek seferlik, katılım payı, asker çocuğu, öksüz, yetim, kira, kronik hastalık ve diğer yardımlar olmak üzere 13 bin 599 kişiye 10 milyon 391 bin lira yardım yapıldı.

Vakfın ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları devam edecek.

Kaynak: AA