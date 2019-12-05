Çerkezköy'de fuhuş operasyonunda 4 kadın yakalandı

05.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:49

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fuhuş operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 4 kadın yakalandı.



Çerkezköy'e bağlı Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 2. katında 3 kadının fuhuş yaptığı iddiası üzerine polis ekiplerince bölgede fiziki takip yapıldı. Daha sonra polis ekiplerince yapılan baskında Z.A., B.L. ve A.G. isimli 3 yabancı uyruklu kadın yakalandı.



Yabancı kadınların alınan ifadeleri doğrultusunda bu kadınları getirip fuhuş yaptırdığı iddia edilen G.K. isimli 4. kadın da yakalandı. Kadınların kazandıkları paralar ve müşteri bulmak için kullandıkları telefonlar da ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası G.K. isimli kadının adliyeye sevk edileceği öğrenilirken; Z.A., B.L. ve A.G. ise sınır dışı edilecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA