Çerkezköy'de Fabrika Yangını

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde matbaa mürekkep fabrikasında sabah saatlerinde başlayan yangın 30 itfaiye ekibinin 3 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan soğutma çalışmasının ardından fabrikadan adeta eser kalmadığı gözlenirken, üretimdeki kullanılan makinelerde kül oldu. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle alevlerin, fabrikanın arkası bulunan solvent tanklarına ulaşması da engellendi.



HASAR ORTAYA ÇIKTI



Özel bir şirkete ait ana tesis konumundaki yaklaşık 3 bin metrekarelik kapalı alan sahip fabrikada 3 vardiyalı 850 işçinin çalıştığı belirtildi. İtfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından yangının boyutu ortaya çıkarken, kül olan 39 yıllık fabrikada milyonlarca liralık zarar olduğu ifade edildi. Tekirdağ Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı yangının çıkışıyla ilgili olan incelemesini sürdürüyor.