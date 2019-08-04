Çerkezköy'de fabrika bahçesinde yangın

Çerkezköy'de fabrika bahçesinde yangın

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde atıl durumda bulunan bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı.

4.08.2019 15:56
Çerkezköy'de fabrika bahçesinde yangın

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde atıl durumda bulunan bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Narin Kavşağı mevkinde bulunan atıl bir fabrikanın bahçesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Kaynak: AA
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