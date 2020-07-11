Çerkezköy'de esnaflara 62,5 milyon lira kredi desteği verildi
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Çerkezköy'de esnaflara 62,5 milyon lira kredi desteği verildi

Çerkezköy'de koronaviris salgını nedeniyle zor durumda kalan 2 bin 500 esnafa, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında, Halkbank tarafından kredi desteği sağlandı.

Çerkezköy'de esnaflara 62,5 milyon lira kredi desteği verildi
11.07.2020 15:01 | Son Güncelleme: 11.07.2020 15:36

Çerkezköy'de koronaviris salgını nedeniyle zor durumda kalan 2 bin 500 esnafa, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında, Halkbank tarafından kredi desteği sağlandı.

Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Bozdağ, yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde devletin esnafın her daim yanında olduğunu ve 170 bin nüfuslu Çerkezköy'de kredi desteği için başvuru yapan yaklaşık 2 bin 500 esnafa toplam 62,5 milyon lira destek verildiğini söyledi.

Koronavirüs salgını boyunca zor durumda kalan esnaflara devletin kredi desteği sağladığını anlatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlet. Tüm dünyanın çaresiz şekilde koronavirüs ile mücadele etmeye çalışırken başta Cumhurbaşkanımız ve sağlık bakanımız olmak üzere pandeminin üstesinden geldik, gelmeye de devam ediyoruz. Bu süreçte esnafımızın bir çoğu 3 ay kadar kapılarını açamadı, kapılarını açanlarda kısıtlı şekilde tedbirler doğrultusunda işlerini yapıyor. Bu sürecin içerisinde de devletimizin esnafa kredi desteği oldu. Bu destek kapsamında Çerkezköy'de 2 bin 500 esnafımız, 25 bin liralık destek paketinden faydalandı. Toplamda 62,5 milyon lira gibi ciddi bir destek sağlandı."

Kaynak: AA

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