Çerkezköy'de depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı
Haberler » Güncel » Çerkezköy'de depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı - Haber

Çerkezköy'de depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı

Çerkezköy ilçesinde, yardım kampanyasında toplanan gıda malzemesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderildi.

12.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:42
Çerkezköy'de depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı

ilçesinde, yardım kampanyasında toplanan gıda malzemesi, ve 'daki depremzedelere gönderildi.

Kampanya kapsamında son iki günde toplanan 903 koli kuru gıda, tıra yüklendi.

Yardım tırı, İlçe Müftüsü İdris Çatmakaş'ın duasının ardından deprem bölgesine gönderildi.

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve Valilik tarafından verilen talimatlar doğrultusunda kampanya çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Abban, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Programa, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa Altay, Çerkezköy Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yılmaz Arat ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler de katıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler