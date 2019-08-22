Çerkezköy'de cezaevi firarisi yakalandı

Çerkezköy'de cezaevi firarisi yakalandı

Çerkezköy ilçesinde bir cezaevi firarisi yakalandı.

22.08.2019 14:56
Çerkezköy'de cezaevi firarisi yakalandı

Çerkezköy ilçesinde bir cezaevi firarisi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevi firarisi Recai B'yi Veliköy Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

2014'de kredi kartı dolandırıcılığı suçundan cezaevine giren Recai B.'nin, temmuz ayında Tekirdağ Açık Cezaevi'nden firar ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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