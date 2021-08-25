Çerkezköy'de bir evde 40 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Çerkezköy'de bir evde 40 kök Hint keneviri ele geçirildi

Çerkezköy'de bir evde 40 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince bir evde 40 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince bir evde 40 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstasyon Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda saksılara ekilmiş, boyları 10-80 santimetre arasında değişen 40 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüpheli H.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çerkezköy'de bir evde 40 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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