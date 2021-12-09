Çerkezköy'de ata çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı - Haberler
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Çerkezköy'de ata çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

Çerkezköy'de ata çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı
AA / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Çerkezköy ilçesinde ata çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

İSTANBUL (AA) - Çerkezköy ilçesinde ata çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Ömer A. idaresindeki 59 ABH 562 plakalı minibüs, İstanbul-Kapaklı Çevreyolu Cezaevi Kavşağı yakınlarında, aniden yola çıkan ata çarptı.

Minibüs yol kenarındaki yağmur suyu kanalını aşıp refüje çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ömer A. ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık ekipleri, minibüsün çarptığı atın telef olduğunu belirledi.

Çerkezköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli tarafından olay yerinden alınan atın cesedi, toprağa gömüldü.

Kıyafetleri kirli diye minibüsün koltuğuna oturmayan işçi, şoförün tekrar işe alınmasını istedi

Kıyafetleri kirli diye minibüsün koltuğuna oturmayan işçi, şoförün tekrar işe alınmasını istedi

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri

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