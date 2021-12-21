Çerkezköy'de 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı
AA / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel
Çerkezköy ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Çerkezköy ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hırsızlık suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.K'nin Kümeevler mevkisinde olduğunu belirledi.
Saklandığı evde yakalanan zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri
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