Çerkezköy'de 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı - Haberler
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Çerkezköy'de 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı

Çerkezköy'de 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı
AA / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Çerkezköy ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Çerkezköy ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hırsızlık suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.K'nin Kümeevler mevkisinde olduğunu belirledi.

Saklandığı evde yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri

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