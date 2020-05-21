Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı
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Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı
21.05.2020 12:58 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:58

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Palancıoğlu, mesajında, Çerkezlerin insanlık tarihinin gördüğü en büyük zulümlerden birine maruz kaldığını ve 1 milyon 500 bin şehit verdiğini belirtti.

Milyonlarca Çerkezin sürgüne maruz kaldığını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Çerkez Soykırımı ve Sürgünü esnasında şehit olanlara Allah'tan rahmet dilerim, mekanları cennet olsun. Çerkezler insanlık tarihinin gördüğü en büyük zulümlerden birine maruz kaldı ve bir buçuk milyon şehit verdiler. Kadınlar, hamile kadınlar, yaşlılar, çocuklar hep bu yollarda bu sürgünde hayatını kaybetti. Hayatta kalanlar ise doğup büyüdükleri toprakları terk etmek suretiyle uzun bir sürgüne mahkum edildiler. Rus Çarlığı döneminde olan bu sürgünü kınıyoruz. Tüm Çerkez kardeşlerimin acılarını paylaşıyorum. İnşallah Cenab-ı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın, bu tür acıları bir daha yaşatmasın. Temennim böyle faciaları hiçbir milletin bir daha yaşamamasıdır. Bu düşüncelerle Büyük Kafkas Sürgününün 156. yılında, sürgün sırasında hayatını kaybeden bütün Çerkez kardeşlerimi rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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