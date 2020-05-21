Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çolakbayrakdar mesajında, Çerkezlerin zulümle birlikte kendi topraklarından ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.

Yaklaşık 2,5 milyon Çerkezin sürgüne maruz kaldığını aktaran Çolakbayrakdar, "Hiçbir şekilde böyle bir dram ve sürgün yaşanmasın diye dua ediyoruz ama maalesef benzer olaylar bugün de farklı milletler üzerinde vuku bulmaktadır. Dileriz ki tüm dünya üzerinde barış ve kardeşlik hakim olur. Herkes sağlık ve huzur içerisinde yaşamaya devam eder. Türk milleti olarak bizler barışın, kardeşliğin, huzurun tüm dünya üzerinde hakim olması için elimizden geldiğince çalışmaya ve gayret etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA