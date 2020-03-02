Çerkez Osmaniye'nin de Göleti Temizlendi
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Çerkez Osmaniye'nin de Göleti Temizlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı ilçesi Çerkez Osmaniye Mahallesi'ndeki hayvan içme suyu göletinde bakım ve onarım çalışması yaparak, göleti daha faydalı hale getirdi.

02.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:28
Çerkez Osmaniye'nin de Göleti Temizlendi

Kırsal kalkınmanın sağlanması, üreticinin gelirlerinin artması amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçesi Çerkez Mahallesi'ndeki hayvan içme suyu göletinde bakım çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Göksel Topçu ve Çerkez Osmaniye Mahalle Muhtarı Hasan Hırçıner de bakım çalışması yapılan hayvan içme suyu göletinde incelemede bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı iş birliğinde yürütülen bakım çalışmasıyla gölet daha kullanılır hale geldi.

Kaynak: Bültenler

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