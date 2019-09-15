15.09.2019 17:07

Çerkeşliler, deprem endişesiyle sokakta sabahladı

ÇANKIRI Çerkeş'te dün art arda meydana gelen depremler nedeniyle geceyi sokakta geçiren ilçe sakinleri, sabah saatlerinde evlerine girdi. Çerkeş'e gelen İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, hasar gören binaları inceledi.

Çerkeş'te, dün sabah saatlerinde, 3 dakika içinde 4.7 ve 4.8 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi. İlçede paniğe neden olan depremlerin ardından sarsıntılar, gün boyu devam etti. Büyüklükleri 1.9 ile 4.3 arasında değişen yaklaşık 20 deprem meydana gelirken, ilçe sakinleri, geceyi endişe içinde dışarıda geçirdi. Bazı aileler, boş alanlarda çadır kurarken, bazıları da araçlarında yattı. İlçe sakinleri, tekrar deprem meydana gelmeyince sabah saatlerinden itibaren evlerine girdi.

BAKAN YARDIMCISINDAN BÖLGEDE İNCELEME

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, depremlerin arka arkaya meydana geldiği ve bazı binalarda hasarın oluştuğu ilçede incelemelerde bulundu. Çataklı, Çerkeş Kaymakamlığı'nda Vali Hamdi Bilge Aktaş ve AFAD İl Müdürü Hasan Sait Korkutata'dan bilgi aldı. Depremlerde can ve mal kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirten Çataklı, "AFAD personelimiz sürekli alanı kontrol ediyorlar. Kesin olarak bildiğimiz bir şey var; kullanılmayan bir bina tamamen yıkılmış durumda. Bazı binalar ağır hasar almış. Orta hasar ve hafif hasar yapılar da var. Bugün Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden arkadaşlarımız AFAD personeliyle birlikte alanı tekrar taradıktan sonra nihai rakamlara ulaşacağız. Tabi ister istemez vatandaşlarımızda korku ve panik havası oluşuyor. Bu doğal bir şey. Bazı köylerimizde evlerine giremeyen vatandaşlarımız nedeniyle çadır ihtiyaçları oldu, gece onları naklettik. Bazı çadırlar da olası ihtimallere karşı kuruldu. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, daha sonra depremden etkilenen Çerkeş'in Karamustafa, Yalıözü ve Hacılar köylerinde yaşayanlarla bir araya gelip, hasarlı binaları inceledi.

Kaynak: DHA